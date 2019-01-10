Son Dakika Haberleri: Samsun'da Eğitime Kar Engeli

Samsun'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için eğitime yarın ara verildi.

Samsun'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tekkeköy ilçesinde tipi ve rüzgarın sürüklediği kar sonucu mahalle yollarının kapandığı bildirildi.

Kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, ilçe merkezine taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için eğitime 11 Ocak Cuma günü bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:23 Kaynak: AA

Tekkeköy, Samsun, Güncel
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