Samsun'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için eğitime yarın ara verildi.
Samsun
'un Tekkeköy
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Tekkeköy ilçesinde tipi ve rüzgarın sürüklediği kar sonucu mahalle yollarının kapandığı bildirildi.
Kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, ilçe merkezine taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için eğitime 11 Ocak Cuma günü bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:23 Kaynak: AA
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