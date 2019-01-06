Samsun'da Eğitime Kar Tatili
1 saat önce
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yoğur kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Samsun
'un Vezirköprü
ilçesinde yoğur kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü ilçesinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:13 Kaynak: AA
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