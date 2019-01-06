Son Dakika Haberleri: Samsun'da Eğitime Kar Tatili

Samsun'da Eğitime Kar Tatili

10 dakika önce

SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle yarın 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

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SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle yarın 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. 

Samsun  Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:34 Kaynak: DHA

Samsun, Güncel
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