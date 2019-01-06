Samsun'da Eğitime Kar Tatili
10 dakika önce
SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle yarın 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle yarın 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü
'nce yapılan açıklamada, Vezirköprü
, Havza
, Ladik
, Asarcık
ve Kavak
ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. - Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:34 Kaynak: DHA
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