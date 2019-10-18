Samsun'da eğitimi tamamlayan erler yemin etti

Samsun'da eğitimini tamamlayan 966 bedelli asker ile acemi erler törenle yemin etti.

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gökberk Kışlası'nda 31'inci dönem 966 bedelli asker ile 1999/4 dönem 179 er için yemin töreni düzenlendi.

Törende, birliğe erken teslim olan askerler yaş kütüğüne plaket çaktı. Çocukları gibi acemi eğitimini Gökberk Kışlası'nda tamamlayan 4 asker babasına da katılım belgesi verildi.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Albay Recep Ali Üstün, burada yaptığı konuşmada, yemin eden Mehmetçik'in yeminine bağlı kalarak, vazifeyi namus bilerek çalışacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından geçit töreni yapıldı. Daha sonra askerler aileleriyle buluşarak hasret giderdi.