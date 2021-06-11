Samsun'da eğitimlerini tamamlayan 13 aday izci yemin etti - Son Dakika

Samsun'un Canik ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 13 aday izci düzenlenen törenle yemin etti.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak Yavuz Selim İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen törende, 4. sınıf öğrencisi 13 izci adayı izci andı ve töresini okudu.

Sınıf öğretmeni Arzu Şahin Balcı, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimin 7 ayda tamamlandığını söyledi.

Eğitimin Samsun İzci Evi'nde izci liderleri Ayşegül Dalseven ve Yusuf Kılınç tarafından verildiği anlatan Balcı, "Amacımız öğrencilerimize vatan, millet, değerler eğitimini verebilmek. Çocuklarımızda aldıkları eğitim sonrası farkındalık oluştu. Dezavantajlı öğrencilerimiz için her hafta sonu istekle gittikleri, eğlendikleri, öğrendikleri bir ortam oldu." dedi.

Adaylıklarını tamamlayan izcilerin ant içmesinin ardından tören sona erdi.