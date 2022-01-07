Samsun'da eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Ankara'dan iş için Samsun'a gelen F.B. (28), B.N. (28) ile M.Y. (34), gece yarısı Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki eğlence mekanına gitti.
İlerleyen saatlerde 3 arkadaş ile yan masada oturan Ç.M.S. (20) ve B.S. (22) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında F.B, bira şişesini Ç.M.S'ye atarak kafasından yaraladı, F.B, B.N. ile M.Y. ise bıçakla yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheliler Ç.M.S. ve B.S, Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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