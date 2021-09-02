Samsun'da eğlence mekanını kundakladıkları iddiasıyla iki kişi aranıyor - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanının kundaklandığı iddiasıyla iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güzelyalı Mahallesi'nde sabaha karşı bir eğlence mekanında yangın çıktığı ihbarı alan itfaiye ve polis ekipleri, olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Atakum Emniyet Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada iş yerinin kundaklandığı bulgusuna ulaştı.

Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, belirledikleri iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, 27 Temmuz'da aynı iş yerinde, koruma olarak çalışan Yaşar M, husumetli olduğu öğrenilen Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt'u tabancayla öldürmüştü. Bu iş yerinin isim değişikliğine gidilerek yarın açılışının yapılmasının planlandığı öğrenildi.