Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle saldırı: 4 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle saldırı: 4 yaralı (2) - Son Dakika

Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle saldırı: 4 yaralı (2)

6 saat önce

GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTISamsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde, 1 saatte 4 eğlence mekanının önünde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı.

Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle saldırı: 4 yaralı (2), System.String[]

GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde, 1 saatte 4 eğlence mekanının önünde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Polis ekiplerinin Y.T. ile S.T.'yi de yakalamasıyla gözaltı sayısı, 5'e yükseldi.


Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:42 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle saldırıda 4 kişi yaralandı
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