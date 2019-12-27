Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle saldırı: 4 yaralı (2) - Son Dakika

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Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle saldırı: 4 yaralı (2)
6 saat önce
GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTISamsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde, 1 saatte 4 eğlence mekanının önünde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:42 Kaynak: DHA
GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI
Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde, 1 saatte 4 eğlence mekanının önünde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Polis ekiplerinin Y.T. ile S.T.'yi de yakalamasıyla gözaltı sayısı, 5'e yükseldi.
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