Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle saldırı: 4 yaralı (2) - Son Dakika

GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde, 1 saatte 4 eğlence mekanının önünde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Polis ekiplerinin Y.T. ile S.T.'yi de yakalamasıyla gözaltı sayısı, 5'e yükseldi.