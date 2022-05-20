Samsun'da ele geçen 19 suikast tabancasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da ele geçen 19 suikast tabancasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

20.05.2022 13:47
Samsun'da ele geçen 19 suikast tabancasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Samsun'da ele geçen 19 adet suikast tabancasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da ele geçen 19 adet suikast tabancasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, V.A. isimli şahsın İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan V.A., İstanbul dönüşü Samsun otogarında yolcu otobüsünden indikten sonra yakalanarak gözaltına alındı. V.A.'nin valiz ve çantalarında yapılan aramada 19 adet anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette suikast tabancası ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. da yakalanarak gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen V.A. ve A.A., bugün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Samsun'da ele geçen 19 suikast tabancasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Samsun'da ele geçen 19 suikast tabancasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Samsun'da ele geçen 19 suikast tabancasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Samsun'da ele geçen 19 suikast tabancasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Samsun'da ele geçen 19 suikast tabancasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Samsun'da ele geçen 19 suikast tabancasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Samsun'da ele geçen 19 suikast tabancasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

YORUMLAR
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'Neden baktın?' tartışmasında 2 kişi hastanelik oldu 'Neden baktın?' tartışmasında 2 kişi hastanelik oldu Samsun'da 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası yakalandı Samsun'da 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası yakalandı
Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Suikast, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da ele geçen 19 suikast tabancasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da ele geçen 19 suikast tabancasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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