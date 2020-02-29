Samsun'da elektrik akımına kapılan baba ile oğlu yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da elektrik akımına kapılan baba ile oğlu yaralandı

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan baba ile oğlu, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da elektrik akımına kapılan baba ile oğlu yaralandı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan baba ile oğlu, hastaneye kaldırıldı.

Demiraslan Mahallesi'nde Yaşar Yakup (51) ile oğlu Murat Sağlam (24), seralarının etrafını demir telle çevirmeye çalıştıkları sırada telin ucu, tarlanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

Akıma kapılan baba ile oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Yaşar Yakup Sağlam'ın durumunun iyi olduğu, oğlunun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Murat Sağlam, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:44 Kaynak: AA
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