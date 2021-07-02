Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Dişli'nin naaşı otopsi için hastane morguna götürüldü.

Dişli, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Gerzeliler Mahallesi'nde yaşayan Davut Dişli (42), tarlasında elektrik panosunu tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılarak, yaklaşık 5 metre yüksekten düştü.

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