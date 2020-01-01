Samsun'da elektrik şirketi yılbaşında nöbetteydi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da elektrik şirketi yılbaşında nöbetteydi - Son Dakika

Samsun'da elektrik şirketi yılbaşında nöbetteydi

6 saat önce

Samsun'da yılbaşında bir kesinti yaşanmaması için elektrik dağıtım şirketi çalışanları nöbet tuttu.

Samsun'da elektrik şirketi yılbaşında nöbetteydi, System.String[]

Samsun'da yılbaşında bir kesinti yaşanmaması için elektrik dağıtım şirketi çalışanları nöbet tuttu.


Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) yeni yılda tüketicilere kesintisiz hizmet sunabilmek için yılbaşında nöbet tuttu. Bölge genelinde 44 acil müdahale ekibi ve 15 Çağrı merkezi çalışanı sabaha kadar her ihbarı değerlendirdi.


Yeni yılın ilk saatlerinde Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri, bilgi almak ve çalışanların yeni yıllarını kutlamak amacıyla YEDAŞ Genel Müdürlük Binasını ziyaret etti. Genel Müdür Hasan Yasir Bora, yılbaşı tedbirleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Protokol heyeti, yönetim ve ekiplerle bir süre sohbet etti. 2020'nin sorunsuz bir yıl olmasını temenni eden protokol üyeleri başarı dileklerinde bulunup Genel Müdürlük Binasından ayrıldı.


Çalışanların yeni yılını kutlayan Bora, "Oldukça yoğun bir enerji sarfiyatı olacağını biliyorduk. Gecenin sorunsuz geçmesi için tüm tedbirler alındı. Alınan önlemler sayesinde sorumluluk bölgemiz olan Samsun, Ordu, Amasya, Çorum, Sinop illerinin tamamında arıza gerçekleşmedi. Birkaç küçük ihbarda anında değerlendirildi. Dağıtım direktörü, bilgi ve üst düzey YEDAŞ yönetimi geceyi ekiplerle geçirirken, Samsun Genel Müdürlükteki SCADA merkezimizden tüm bölge anlık izlendi. Çağrı merkezi ve arıza ekiplerinin uyumu sayesinde vatandaşlarımıza sorun yaşatmadık. Tüm ekiplerimizin ve tüm abonelerimizin yeni yılını da bu vesileyle kutluyorum. Kaliteli yaşam için kaliteli ve kesintisiz enerji şart" dedi. - SAMSUN

Samsun, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu
Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor

Son Dakika Haberleri
00:56 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
00:54 Kocaeli'de bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
00:46 Aydın'da akrabasını öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı - Son Dakika
00:35 Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
00:32 Van'da kar yağışı İranlı turistler için eğlence kaynağı oldu - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
23:38 Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 01:06:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da elektrik şirketi yılbaşında nöbetteydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]