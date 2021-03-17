Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti - Son Dakika

Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti

17.03.2021 16:54
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti, System.String[]

Samsun'da 55 yaşındaki emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanıp yargılandığı mahkemece 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen sanık hakkında beraat ve tahliye kararı çıktı.

Samsun'da yaşayan eşinden boşanmış emekli hemşire 1 çocuk annesi T.K.(55) tanışıp arkadaş olduğu ve kendisine elektrikçi dükkanı açtığı O.K.(49) ile evde kavga edince komşular polise haber verdi. Karakolluk olan taraflardan T.K. adlı kadın O.K.'nin kendisine farklı tarihlerde darp edip bıçak çekip 2 kez tecavüz ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan O.K. 25 Şubat 2020 tarihinde Samsun Adliyesine sevk edilip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

18 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

O.K. hakkında "cebir şiddet uygulayarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Eylül 2020 tarihinde verdiği kararda, tutuklu yargılanan O.K.'nin "cebir şiddet uygulayarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verirken, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"ZORLA CİNSEL SALDIRI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

O.K.'nin avukatı Ata Giritli dava dosyasını istinaf mahkemesine taşıdı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde bugün görülen davada, Avukat Ata Giritli yaptığı savunmada, "Müşteki daha önce 2 kez zorla tecavüze uğradığını iddia etmiş ancak bu konuda şikayetçi olmamış. Evde aralarında sesli münakaşanın adliyeye intikal etmesi sonucu böyle bir yalan uydurmaya çalışmıştır. Bu olay iki sevgili ve birlikte yaşayan kişiler arasındaki ekonomik nedenlerden meydana gelen huzursuzluk sonucu bir kavgadır. Zorla ve tehditle cinsel saldırı söz konusu değildir. Müvekkilim hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde haksız şekilde mahkumiyete karar verilmiştir. Bu mahkumiyet kararının kaldırılmasına ve müvekkilimin bu suçlardan beraatine ve tutukluluk halinin sona erdirilerek tahliyesine karar verilmesini talip ve arz ederim" dedi. Samsun 3. Ceza Dairesi tutuklu bulunan O.K.'nin "nitelikli cinsel saldırı" suçundan beraatine ve tahliyesine karar verirken, darp sonucu yaralama suçundan da uzlaştırmaya tabi tutulmasına hükmetti.

Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti - Son Dakika


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