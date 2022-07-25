Samsun'da emniyet, boğulma vakalarına karşı hava, kara ve denizden uyardı - Son Dakika
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Samsun'da emniyet, boğulma vakalarına karşı hava, kara ve denizden uyardı

25.07.2022 16:37
Samsun'da emniyet, boğulma vakalarına karşı hava, kara ve denizden uyardı

Samsun'da polis ekipleri boğulma vakalarının önüne geçmek için vatandaşları, denizde, plajda ve havadan da dron ile sesli uyardı.

Samsun'da polis ekipleri boğulma vakalarının önüne geçmek için vatandaşları, denizde, plajda ve havadan da dron ile sesli uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan suda boğulma vakalarını önlemek amacıyla "25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü" dolayısıyla Atakum sahilinde uygulama yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sahilde broşür dağıtırken, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tekne ve jet ski ile denizde, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ise dron ile havadan sesli ikazlarla vatandaşları uyardı.

"Hayatınız bizin için kıymetli, lütfen hayatınızın kıyısından uzaklaşmayınız." sloganıyla çalışmalar yürüten ekipler, vatandaşları bilinmeyen yerlerde denize tek başlarına girmemeleri, derinliği bilinmeyen, dibi görünmeyen suya balıklama atlanmaması, suda tehlikeli hareketler yapılmaması, uzaklara açılmaktan kaçınılması, sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzülmemesi konularında bilinçlendirmeye çalışıyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da emniyet, boğulma vakalarına karşı hava, kara ve denizden uyardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da emniyet, boğulma vakalarına karşı hava, kara ve denizden uyardı - Son Dakika
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