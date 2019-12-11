Samsun'da, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce "Endüstriyel Verimlilik Uygulamaları Başarı Hikayeleri" paneli düzenledi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı konferans salonunda düzenlenen panele katılan Vali Osman Kaymak, ülkenin her yönden bağımsızlığını pekiştirecek ve toplumsal refahını artıracak adımları atmanın en önemli öncelikleri olduğunu söyledi.

Bu amaç doğrultusunda, sanayi ve teknoloji alanlarında elde edilecek başarıların çok önemli olduğunu ifade eden Kaymak, "Ülkemiz güçlü sanayi altyapısı, firmaların üretim esnekliği, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçiliği teşvik eden Ar-Ge ekosistemi sayesinde önemli başarılara imza attı. Bu başarılar sayesinde Türkiye bir üst lige çıkacak, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına girecektir." dedi.

Başarı hikayesinin gövdesini, milli teknoloji hamlesi ışığında geliştirilecek sanayi ve teknoloji politikaları oluşturacağını vurgulayan Osman Kaymak, ticaret ve teknoloji savaşlarının yaşandığı günümüz dünyasının kazananlarının özgün, yenilikçi ve rekabetçi üretim yapan ülkeler olacağını belirtti.

"Türkiye'nin kritik teknolojileri milli olarak geliştirebilmesi, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunarak değer zincirlerinde pay sahibi olabilmesi tercih değil bir zorunluluktur." diyen Kaymak, şöyle devam etti:

"Dördüncü sanayi devrimine karşı her ülke, kendi gereksinimleri, alt yapısı ve planları doğrultusunda stratejiler ve politikalar üretiyor. Türkiye de bu süreçte milli teknoloji hamlesi ile kendi yol haritasını hayata geçirecek, bu sayede teknolojinin öncü ülkelerinden biri olma iradesini gösterecektir. Bu yaklaşımla küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin edecek ve kritik teknolojilerde atılım yapacak politikaları bir bütün olarak uygulamak zorundayız. Ülkemizin savunma sanayinde kaydettiği başarı, sanayinin diğer sektörlerine de rol model olacak niteliktedir."

Kaymak, büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolda gençlere, bilim insanlarına, üniversitelere, araştırmacılara, sanayicilere, girişimcilere, KOBİ'lere, işçi ve emekçilere önemli görevlerin düştüğünü vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Kemal Akgül de ülke genelinde verimliliği artırıcı program ve projelerin geliştirilmesi, iyi uygulamaların paylaşılması, verimlilik artışı sağlayan uygulama çalışmalarını değerlendirdi.

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli'nin yaptığı panelde, Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ Metod Bölümü Yöneticisi Uğur Rahmi Demir ile Borusan Sanayi ve Ticaret AŞ Ar-Ge Mühendisi İzel Kaymaz, firmalarının başarı hikayelerini anlattı.