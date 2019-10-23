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Samsun'da enerji santraline hayır mitingi düzenlendi

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde "Biyokütle enerji santraline hayır" mitingi düzenlendi.

Samsun'da enerji santraline hayır mitingi düzenlendi, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde "Biyokütle enerji santraline hayır" mitingi düzenlendi.

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu ve Samsun ve Çevre Platformunca Abdullahpaşa Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlar, santrale hayır dövizleri taşıdı.

Mitinge katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Çarşamba Ovası'nın 2017 yılında büyük ova olarak ilan edildiğini söyledi.

Büyük ovalarda tarımsal üretim dışında hiçbir çalışma yapılamayacağını iddia eden Karaca, böylesi büyük ovalara çivi dahi çakılamayacağını savundu.

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta ise Tekkeköy ilçesinin Türkiye'nin havası en kirli yeri olduğunu ileri sürdü.

Mitinge katılanlar, konuşmaların ardından dağıldı.

Çarşamba, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:06 Kaynak: AA
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