Samsun'da eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde eniştesini bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Hasbahçe Mahallesi'ndeki evlerinde eşiyle tartışan Aydın Uygun'u (46) 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Görkem T'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çarşamba ilçesinde 9 Eylül'de Aydın Uygun ile eşi arasındaki tartışmaya dahil olan Görkem T, eniştesini çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı.

Kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Uygun, 12 gün süren yaşam mücadelesini 21 Eylül'de kaybetmişti.

Daha önce gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Görkem T. ise eniştesinin yaşamını yitirmesi üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.