Son Dakika Haberleri: Samsun'da eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Samsun'da eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde eniştesini bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Samsun'da eniştesini öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde eniştesini bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Hasbahçe Mahallesi'ndeki evlerinde eşiyle tartışan Aydın Uygun'u (46) 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Görkem T'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çarşamba ilçesinde 9 Eylül'de Aydın Uygun ile eşi arasındaki tartışmaya dahil olan Görkem T, eniştesini çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı.

Kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Uygun, 12 gün süren yaşam mücadelesini 21 Eylül'de kaybetmişti.

Daha önce gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Görkem T. ise eniştesinin yaşamını yitirmesi üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

Samsun, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Demi Moore'dan korkunç itiraf: Annem 15 yaşımda uğradığım cinsel istismara göz yumdu
Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine ilişkin dava Eski eşini öldürmeye giderken tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti! "Çocukların nasıl ölüme gönderildiğini gördüm" (2)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:51:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]