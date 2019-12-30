Samsun'da eşi tarafından darbedilen kadının tedavisi sürüyor - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi tarafından darbedilerek ağır yaralanan üç çocuk annesi kadının tedavisi devam ediyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kendisini darbeden eşi tarafından kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Elif K, yoğun bakımdan çıkarıldı.

Maruz kaldığı şiddet nedeniyle sol gözü kapanan ve gözünde hasar oluştuğu için doktorların görme ihtimalinin düşük olduğunu belirttiği Elif K, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Şiddet görmemek için kaçmaya çalışmış

Akşam yemeğinden sonra ava gideceğini söyleyen eşi Mehmet K'den gitmemesini istediğini belirten Elif K, şunları dile getirdi:

"Tartışma çıktı. Son zamanlarda asabiydi zaten. Sonra ben döveceğini anladığım zaman kaçmaya çalıştım. Ayağımı kapıya çarptım. Kapıyı kapattı, beni dışarıya çıkarmadı. Çığlık attığım içim bana kızdı. Komşular duydu diye hırslandı. Eltimin kızından oklava istedi. Bir kere vurdu, bu hale geldi. 'Gözüm kanıyor' deyince bıraktı. Sonra hastaneye getirdi.

Ruh hastası biri, kurtulmak istiyorum ondan. Hayatımdan tamamen çıksın istiyorum."

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde on yıllık evli üç çocuk annesi Elif K. (30), dün eşi Mehmet K. (32) tarafından darbedilmiş, ağır yaralanan kadının ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

Elif K'nin yengesi Neriman K, yoğun bakım servisinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Elif K'nin daha önce de pek çok kez eşinden şiddet gördüğünü öne sürmüştü. Darbedilen kadının yakınları, eşinin, hastaneye kaldırdığı Elif K'yi, "Şikayetçi olmayacaksın. 'Merdivenden düştüm' diyeceksin" diye tehdit ettiğini savunmuştu.