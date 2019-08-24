Son Dakika Haberleri: Samsun'da eşi ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu
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Samsun'da eşi ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı polise teslim oldu.

Samsun'da eşi ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı polise teslim oldu.

İshaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evlerinde Hasan B. (65), aralarında çıkan tartışmanın ardından engelli eşi Meryem B. (60) ile kızı Emine B'ye (35) tabancayla ateş etti.

Hasan B, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Savcının incelemesi sonrası anne ve kızının cenazeleri, otopsi için Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Emine B'nin eşinden boşandığı ve iki çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:06 Kaynak: AA
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Engelli eski eşini ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu
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