Son Dakika Haberleri: Samsun'da Eşini Darbettiği İddia Edilen Kişi Tutuklandı

Samsun'da Eşini Darbettiği İddia Edilen Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'un Canik ilçesinde, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun'da Eşini Darbettiği İddia Edilen Kişi Tutuklandı, System.String[]
Samsun'un Canik ilçesinde, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Hasköy Mahallesi'nde yaşayan T.Y. (22) ile eşi Ö.Y. (25) arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Y, karısı Ö.Y'yi darbetti. 112 acil servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ö.Y. tedavi altına alındı.

Irmak Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Hasköy, Canik, Samsun, Güncel
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