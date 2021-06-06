Son dakika haber... Eşini pompalı tüfekle öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde eşini öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa D. (36), henüz bilinmeyen nedenle eşi Emel D'yi (33) pompalı tüfekle öldürdü.

Mustafa D, aynı silahla intihar etti.

Silah sesleri üzerine eve gelen akrabaların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki çocuk sahibi çiftin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.