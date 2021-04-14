Samsun'da eşini silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti - Son Dakika

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde eşini silahla öldüren ve ardından intihara teşebbüs eden kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bereket Mahallesi'nde yaşayan M.Ö. (58), henüz belirlenemeyen bir nedenle tarlada çalışan eşi S.M. (51) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö, pompalı tüfekle eşini vurdu, daha sonra kendini yaraladı.

Üç çocuk annesi S.M. olay yerinde hayatını kaybederken, M.Ö. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdehalenin ardından M.Ö, ambulans helikopterle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.