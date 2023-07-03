Babasını öldürüp evi ateşe vermişti! Kan donduran olayın ardındaki "Taciz" detayı mide bulandırıcı - Son Dakika
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Babasını öldürüp evi ateşe vermişti! Kan donduran olayın ardındaki "Taciz" detayı mide bulandırıcı

03.07.2023 11:49

Samsun'un Alaçam ilçesinde eşini taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı babasını öldüren Doğukan Ak, evi ateşe vererek kaçtı. Şüpheli daha sonra yakalandı. Olayda ayrıca babaannesi yaralandı. Öldürülen Yaşar Ak'ın daha önce de cinsel taciz suçundan hüküm giydiği belirtildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde eşini taciz ettiği iddiasıyla babası Yaşar Ak'ı (47) öldüren Doğukan Ak (24), evi de ateşe verdi. Gasbettiği bir otomobil ile kaçan şüpheli, daha sonra yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Gökçeboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Doğukan Ak, boşandığı annesinin 2 katlı müstakil evinde oturan babası Yaşar Ak (47) ile eşini taciz ettiği iddiasıyla tartıştı.

Babasını öldürüp evi ateşe verdi! Kan donduran olayın altından mide bulandıran 'Taciz' detayı çıktı

ÖNCE ÖLDÜRDÜ, SONRA ATEŞE VERDİ

Tartışmanın büyümesi ile Doğukan Ak, elindeki tüfekle önce babaannesi Safinaz Doğan'ı (68) başına vurup, darbetti ardından babasını öldürdü. Doğukan Ak, daha sonra evi ateşe verip, yoldan geçen bir otomobili gasbederek kaçtı.

Babasını öldürüp evi ateşe verdi! Kan donduran olayın altından mide bulandıran 'Taciz' detayı çıktı

KISA SÜREDE YAKALANDI

Safinaz Doğan ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Doğukan Ak sıkı takibinin ardından yakalandı. Şüpheli, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Babasını öldürüp evi ateşe verdi! Kan donduran olayın altından mide bulandıran 'Taciz' detayı çıktı

KENDİ KIZINA TACİZ SUÇUNDAN HÜKÜM GİYMİŞ

Öte yandan öldürülen Yaşar Ak'ın daha önce de kendi kızına yönelik 'cinsel taciz' suçundan hüküm giydiği, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Evlat dehşeti! Babaannesini darp eden genç, babasını tüfekle öldürüp evi ateşe verdi Evlat dehşeti! Babaannesini darp eden genç, babasını tüfekle öldürüp evi ateşe verdi

Hisarcık, Alaçam, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babasını öldürüp evi ateşe vermişti! Kan donduran olayın ardındaki 'Taciz' detayı mide bulandırıcı - Son Dakika


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