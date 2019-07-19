Samsun'da eşini tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde eşini tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:03 Kaynak: AA
'un Bafra
ilçesinde eşini tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir süre önce eşi Ayla T. ile tartışan Mevlüt T, Fevzi Çakmak Mahallesi
Mercan Sokak'ta yürüyen eşine tüfekle ateş etti.
Bacaklarından yaralanan Ayla T, Bafra Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Saldırgan ise Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekiplerince gözaltına alındı.
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