Son Dakika Haberleri: Samsun'da eşinin üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen alkollü koca serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Samsun'da eşinin üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen alkollü koca serbest bırakıldı - Son Dakika

Samsun'da eşinin üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen alkollü koca serbest bırakıldı

7 saat önce

Samsun'da, eşini darbedip üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'da eşinin üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen alkollü koca serbest bırakıldı, System.String[]

Samsun'da, eşini darbedip üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde eşi D.K'yi (54) darbettikten sonra üzerine ocaktaki kaynar suyu döktüğü öne sürülen Sadettin K'nin (61) Irmak Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

D.K'nin ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Dün, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde eşi D.K. ile tartışan Sadettin K'nin, darbetmesi sonucu yere düşen eşinin üzerine ocaktaki kaynar suyu döktüğü iddia edilmişti.

Samsun, Uludağ, Canik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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