Son Dakika › Güncel › Samsun'da eşinin üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen alkollü koca serbest bırakıldı - Son Dakika
Samsun'da eşinin üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen alkollü koca serbest bırakıldı
7 saat önce
Samsun'da, eşini darbedip üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:12 Kaynak: AA
Samsun'da, eşini darbedip üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde eşi D.K'yi (54) darbettikten sonra üzerine ocaktaki kaynar suyu döktüğü öne sürülen Sadettin K'nin (61) Irmak Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
D.K'nin ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
Dün, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde eşi D.K. ile tartışan Sadettin K'nin, darbetmesi sonucu yere düşen eşinin üzerine ocaktaki kaynar suyu döktüğü iddia edilmişti.
Uludağ'da kaybolan iki dağcının ayak izleri bulundu Eşini darp ettikten sonra üzerine kaynar su döken şahıs serbest bırakıldı 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak Londra'daki Suriye konulu Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak