Eski eşi tarafından darbedilen kadın açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Eski eşi tarafından darbedilen kadın açıklamalarda bulundu

16.03.2021 18:07

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun yanında eski eşi tarafından darbedilen E.M, "Hiç kimse çocuğu için şiddete maruz kalıp da sessiz kalmasın.

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun yanında eski eşi tarafından darbedilen E.M, "Hiç kimse çocuğu için şiddete maruz kalıp da sessiz kalmasın.

Çünkü o çocuk o şiddetin içinde daha ağır şeyler yaşayacak." dedi.

Karşıyaka Mahallesi'nde 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından darbedilen E.M, tedavisinin ardından gazetecilere olay günü yaşadıklarını anlattı.

Normalde kızını olay günü öğlen babasına teslim ettiğini belirten E.M, şunları dile getirdi:

"Akşam alma saatinde kızımı almaya gittim. Bir saat falan ulaşamadım telefonuna. Sonra telefonunu açtığında Canik Meydanı'nda olduğunu söyledi. Gittiğimde alkollüydü. Ben de kızımı alırken, kızımın yanında bunu içmemen gerekirdi veya çocuğu bugün almasaydın yarın alabilirdin dedim. Ondan sonra çocuğa döndüğümde, tekrar babana gitmeyeceksin birkaç gün dedim. Çocuğun üzerinde montu, eşyası hiçbir şeyi yoktu. O sıra ben istemsiz bayılmışım, anlamadım nasıl olduğunu. Kendime geldiğimde yüzüm gözüm kan içindeydi.

Etrafa bakıyorum, çantama telefonumu almak için uzanmaya çalıştığımda telefonumu kırdı polisi aramamam için. Sonrasında tekrar bayılmışım."

Eski eşinin en ağır şekilde ceza almasını isteyen E.M, "Çünkü hak ediyor bunu. Benim 5 yaşındaki çocuğumun hiçbir günahı yoktu. O sadece içtiği alkol ve içtiği şeylerin etkisi altında böyle bir şey yapmaya hakkı yoktu. Karşı taraftan tutuksuz yargılanması için dava açılmış. Tutuklu yargılanmasını istiyorum ve ceza almasını istiyorum." dedi.

Birkaç kez daha şiddete maruz kaldığını söyleyen E.M, "Üç yıldır ayrıyız. Ayrıldığımız günden beri sürekli kıskançlık içindeydi ve kendinde bir eksiklik hissettiği için güç gösterisi yaptı. Daha önce de şikayetlerde bulundum. Uzaklaştırması yeni bitmişti. Olaydan sonra iki gün kendime gelemedim. Sağ gözümün altında ve burnumda kırıklar, akciğerimde de kanama vardı. Arkadaşlarımı ve annemi tanıyamamışım hastanede." ifadesini kullandı.

Kızının durumunun iyi olduğunu ve psikolojik tedaviye başladıklarını dile getiren E.M, "Kızımın yanında hiçbir şekilde bu konudan bahsetmedik. Kızım da babasına o kadar düşkün olmasına rağmen artık babasını görmek istemiyor." diye konuştu.

Olay anının görüntülerini halen izlemediğini belirten E.M, şunları kaydetti:

"Normalde kadına şiddet konularını sosyal medyada paylaşırdım. Bu kez benim paylaşılmam tuhaf oldu. İnsanın aklına gelmeyen şeyler başına gelebiliyor. Hiç kimse çocuğu için şiddete maruz kalıp da sessiz kalmasın. Çünkü o çocuk o şiddetin içinde daha ağır şeyler yaşayacak. Şiddete ne kadar sessiz kalınırsa o kadar çoğalıyor."

Olay gününden itibaren yanında olan herkese teşekkür eden E.M, "Herkes ailem gibiydi, beni yalnız bırakmadılar." dedi.

Samsun'da 6 Mart'ta İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darbetmişti. Başında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kadının darbedildiği sırada cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekmişti.

Eski eşi tarafından darbedilen kadın açıklamalarda bulundu
Eski eşi tarafından darbedilen kadın açıklamalarda bulundu
Eski eşi tarafından darbedilen kadın açıklamalarda bulundu
Eski eşi tarafından darbedilen kadın açıklamalarda bulundu

Karşıyaka, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski eşi tarafından darbedilen kadın açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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