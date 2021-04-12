Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen kadın: "Çok şükür adalet arkamda" - Son Dakika

Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen kadın: "Çok şükür adalet arkamda"

12.04.2021 13:29
Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen kadın:

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkmasının ardından darbedilen Emriye M, "Çok şükür adalet arkamda.

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkmasının ardından darbedilen Emriye M, "Çok şükür adalet arkamda. Ben inanıyorum, güveniyorum hak ettiği cezayı alacağına." dedi.

Sanık İbrahim Zarap'ın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmanın ardından mağdur Emriye M. ile ve avukatları, adliye binası önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Mağdur avukatlarından Elif Büşra Berber, ilk celsenin tamamlandığını, tanıkların dinlendiğini sanığın savunması ile mağdur Emriye M'nin beyanlarının alındığını ve duruşmanın 11 Mayıs'a ertelendiğini aktardı.

Savcının, sanığın kasten adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını talep ettiğini belirten Berber, "Biz de bu yönde, 9 ila 15 yıl arasında cezalandırmasını istiyorduk." dedi.

Berber, sanığın eyleminin adam öldürmeye teşebbüs olduğunu, müvekkillerinin sanık tarafından öldü sanılarak bırakıldığını öne sürdü.

Mahkeme heyetinin, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdiğine dikkati çeken Berber, şöyle devam etti:

"Bu süreçte bize umut olan şey, mahkeme heyetinin de bizim gördüklerimizi görmesi acımıza ortak olmasıydı. Sanık Türk Ceza Kanunu'nda olan tüm indirim hallerinden yararlanmak için akla mantığa uymayan iftiralarda, beyanlarda bulundu. Sanığın avukatı da aynı şekilde. Sanığın avukatı hatta duruşmada müvekkilinin asabi bir kişilik olduğunu da beyan etti. Biz de bu beyanın hükme esas alınması için uğraşacağız."

Müvekkil avukatlardan İslam Gezer de sanığın ifadelerindeki savunmasının akla mantığa uyan bir yanı olmadığını öne sürdü.

Gezer, "Hiçbir sebep hiçbir gerekçe, bu eylemi haklı gösteremez. Tanık beyanlarının söylediği şudur, kadının kafasını alarak defalarca yere çarptığı... Bu eylem kasten öldürme eylemi değildir de nedir? Tüm tanıklar aynı şekilde beyan etmişlerdir." diye konuştu.

Mahkemenin iddianamedeki mütaalaya uyduğunu verilen karardan mutlu olduklarını ifade eden Gezer, "Önümüzdeki celse karar duruşması olacaktır. Bizim istediğimiz ve devamlı söylediğimiz şey şu; Memlekette hiçbir kadın, hiçbir çocuk yalnız yürümeyecek. Sanığın her bir cümlesi senaryodur, iftira üzerine kurguludur. Biz hiçbir şekilde indirim almadan doğrudan sevk maddelerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Ortada tutarlı bir savunma olmadığı için indirim de beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mağdur Emriye M. ise avukatlarına güvenerek mahkemeye dimdik geldiğini ve çıktığını söyledi.

Emriye M, "Rabbim bu mahkemenin sonunda mutluluğumuzu ikinci mahkemede daha güzel daha dik çıkarak sonuçlandıracaktır inşallah. Ben yeni yeni toparlanmaya başladım. Kızım da çok şükür tedavi görüyor. Çocuk tabii ne kadar anlayabiliriz ki, içinde neler yaşadığını bilemeyiz. Psikolojik destek görüyor. Herkes fazla fazla ilgileniyor. Biz de öyle. Şu an babasının adını bile anmıyor, bahsetmiyor." dedi.

Kadın platformlarının da kendisini yalnız bırakmadığını belirten Emriye M. "Mahkemede iftira ve senaryolar üzerinde kendisini savunmaya çalıştı. Çok şükür adalet arkamda. Ben inanıyorum, güveniyorum hak ettiği cezayı alacağına." diye konuştu.

Olay

Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta gece İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi Emriye M'yi darbetmişti. Başında ve yüzünde ezikler oluşan Emriye M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap "kasten öldürmeye teşebbüs"ten tutuklanmıştı. Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

Eski eşini daha önce de darbettiği ve bıçakla yaraladığı öne sürülen İbrahim Zarap'ın yaralama suçundan da yargılandığı ortaya çıkmıştı.

Adalet, Samsun, Canik, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen kadın: 'Çok şükür adalet arkamda' - Son Dakika


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