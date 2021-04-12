Samsun'da eski eşini darbeden sanık hakim karşısında - Son Dakika

Samsun'da eski eşini darbeden sanık hakim karşısında

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, mağdur Emriye M. ile babası, annesi, kız kardeşi, avukatları, sanık avukatı ve kadın haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı. Sanık İbrahim Zarap, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşma, basına kapalı gerçekleştiriliyor. Olay Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta gece İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi Emriye M'yi darbetmişti. Başında ve yüzünde ezikler oluşan Emriye M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap "kasten öldürmeye teşebbüs"ten tutuklanmıştı. Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi sosyal medyada tepki çekmişti. Eski eşini daha önce de darbettiği ve bıçakla yaraladığı öne sürülen İbrahim Zarap'ın yaralama suçundan da yargılandığı ortaya çıkmıştı.

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