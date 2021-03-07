Samsun'da eski eşini darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşini 5 yaşındaki çocuğunun önünde darbeden zanlı tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde eski eşini darbeden ve Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Zarap'ın işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen Zarap, savcılık tarafından "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı, adliye çıkışında, bir gazetecinin sorusu üzerine "pişmanım" dedi.

Zarap'ın savcılıktaki ifadesinde, çocuğu ile vakit geçirdikten sonra alkol aldığını, teslim etmek için eski eşi buluştuğunu söylediği öğrenildi.

Olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını öne süren zanlının ifadesinde şunlar yer aldı:

"Çocuğumu aldım gidiyordum. Karşıdan insanlar geliyordu. Olayı görmüş olacaklar ki onlar da bana saldırdı. Sonradan polisin beni götürmek için geldiğini hatırlıyorum. Başka da hatırladığım bir şey yok. Olayda sopa kullanmadım. Olay sırasında eski eşime yönelik hakaret ve tehdit içerikli söz söylediğimi hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Aklım yerinde değildi. Yoksa bu şekilde bir şey yapmazdım. Özellikle çocuğumun gözü önünde yapmazdım. CD kayıtlarını izledim. Oradaki kendimi tanıyamadım. O kişinin ben olduğuma inanamadım, çok pişmanım."

Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi E.M. ile buluştuğu sırada İbrahim Zarap ve E.M. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zarap eski eşini darbetmişti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kafasında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, şüpheli Zarap ise gözaltına alınmıştı.

Zanlının polise verdiği ifadesinde, eski eşinin kızını kendisine bir daha göstermeyeceğini söylediğini iddia ederek, "O anda gözüm döndü, ne yaptığımı bilmiyorum." dediği öğrenilmişti.

Çevredekiler tarafından darbedildiğini öne süren zanlının, tespit edilmesi halinde bu kişilerden şikayetçi olacağını söylediği belirtilmişti.

Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi sosyal medyada tepki çekmişti.