Samsun'da eski eşini döven İbrahim Zarap adliyeye sevk edildi! İşte ilk ifadesi!

Sabah'tan Nurettin Şaşmaz'ın haberine göre; Samsun'un Canik ilçesinde eski eşine sokakta saldıran ve yere düşen kadını defalarca tekmeleyerek darp eden şüphelinin saldırısı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yetkililer harekete geçti.Samsun Valisi, Canikli Kaymakamı ve Canikli Belediye Başkanı darp edilen kadını hastanede ziyaret ederken Sağlık Bakanı da kadının durumuna ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.3 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce ayrıldığı E.M. ile buluşmak isteyen İbrahim Zarap, Samsun'un Karşıyaka Mahallesinde eski eşiyle buluştu. Yanlarında 5 yaşındaki kızları da bulunan Zarap, ve E.M. tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Zarap, küçük çocuğun önünde E.M'yi darp etti. Genç kadını yere düştüğü halde tekmelemeye devam eden Zarap, çevredeki vatandaşların tepkisine de aldırış etmedi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.M'yi hastaneye kaldırdı. Kafasında ve yüzünde darp nedeniyle ezikler oluşan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak olayın şokuyla konuşamadığı öğrenilen genç kadın, daha sonra Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müşahede altına alındı.Zarap ise Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.



