Samsun'da eski eşinin darbettiği E.M'ye psikolojik destek sağlanıyor - Son Dakika

Samsun'da eski eşinin darbettiği E.M'ye psikolojik destek sağlanıyor

09.03.2021 14:53
Samsun'da eski eşinin darbettiği E.M'ye psikolojik destek sağlanıyor, System.String[]

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen E.M. tedavi gördüğü hastanede, psikolojik destek de almaya başladı.

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen E.M. tedavi gördüğü hastanede, psikolojik destek de almaya başladı.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaklaşık 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından 6 Mart gecesi, 5 yaşındaki kızının önünde darbedilen E.M'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

AA muhabirinin hastane yönetiminden aldığı bilgiye göre, başında ve yüzünde ezikler oluşan E.M'nin yapılan testlerde beyninde ve iç organlarında sorun olmadığı belirlendi.

Aldığı darbeler neticesi oluşan ödem nedeniyle her iki güzü de kapanan E.M'nin şişliklerinin indiği, morarmaların azalmaya başladığı belirtildi. E.M'nin artık gözlerini açabildiği kaydedildi.

E.M'nin beslenmesinde de sorun olmadığı, oturup kalktığı ve odasında dolaşabildiği, yatağa bağlayacak patolojik sorun olmadığı ifade edildi.

Yüz kırıkları nedeniyle E.M'nin müşahedesinin birkaç gün daha devam edeceği ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu vurgulandı.

Devlet korumasına alınan E.M'ye psikolojik desteğin de bugün başladığı Samsun Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü uzmanları tarafından ilk görüşmenin sağlandığı da belirtildi.

E.M.'nin sağlık durumuyla ilgili her gün Sağlık Bakanlığına bilgi verildiği bildirildi.

Karşıyaka, Hastane, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da eski eşinin darbettiği E.M'ye psikolojik destek sağlanıyor - Son Dakika


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