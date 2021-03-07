Eski eşinin darbettiği kadının kız kardeşi yaşananları AA muhabirine anlattı - Son Dakika

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadının kız kardeşi Rümeysa M, "Bu olay 3 kez daha başımıza geldi. Darp raporu ve uzaklaştırma alarak tekrar tekrar yaşadık bunu. Ben ablama dedim, bunu sosyal medyaya taşıyalım çünkü artık bu zamanda sosyal medya olmadan bazı şeyler yoluna girmiyor." dedi.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaklaşık 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından dün gece 5 yaşındaki kızının önünde darp edilen E.M'nin kız kardeşi Rümeysa M. (18), AA muhabirine yaşananları anlattı.

Ablasının şiddetli geçimsizlikten dolayı boşandığını, eski eniştesinin işsiz olduğunu söyleyen Rümeysa M, yeğeninin babasına çok düşkün bir çocuk olduğunu dile getirdi.

Yeğeninin her çocuk gibi anne ve babasının yanında olmak isteğini ifade eden Rümeysa M, olay günü de babasıyla birlikte olduğunu belirtti.

Ablasının kızı için sürekli eski eşiyle iletişimde kalmak zorunda olduğunu vurgulayan Rümeysa M, "Bu olay 3 kez daha başımıza geldi. Darp raporu ve uzaklaştırma alarak tekrar tekrar yaşadık bunu. Ben ablama dedim, bunu sosyal medyaya taşıyalım çünkü artık bu zamanda sosyal medya olmadan bazı şeyler yoluna girmiyor. Daha fazlasına cesaret bulabiliyorlar. Sadece uzaklaştırma alıyorlar. Ablam çekindi 'ben istemiyorum' dedi. Daha büyüğü gelmesin derken başımıza bu olay geldi." diye konuştu.

"Ben de olayı videodan öğrendim"

Dün gece eski eşiyle buluşmaya giden ablasından haber alamadıklarını ifade eden Rümeysa M, şöyle devam etti:

"Dün babasındaydı yeğenim. Ablam alacaktı sonra anneanneme geçeceklerdi. Biz ablama ulaşamadık. Ben ablamın eski eşinin annesinin evine gittim. Onun da haberinin olmadığını öğrendim. Ben dönerken arkadaşlarım beni aramaya başladı. 'Bu videoki ablan olabilir mi?' diye. Ben de olayı videodan öğrendim. Yaşadığım travmayı düşünelim. Benim yaşadığım travma bu iken yeğenimin olayı onların yanındayken yaşadığını düşünelim. Beş yaşında orada 'anne' diye bağırıyor ve babası hiçbir şekilde dönüp de bakmıyor. İnsani duyguları olan biri bu şekilde hareket edemez. Acımadan devam ediyor yapacağı işe, canice. ve çok açık bir şekilde videoda görüldüğü gibi öldürmeye çalışıyor. Şans eseri kurtuldu ablam. Ablam hastanede şu anda. Hayati tehlikesi yok çok şükür. Ama bir süre gözetim altında kalacak."

Küçük kızın velayetinin annesinde olduğunu ancak babasıyla da görüştüğünü vurgulayan Rümeysa M, "Yeğenim babasını özlüyordu, ablam arayıp 'Seni özledi görüşün artık' diyordu. Mesela daha önceki darp olayında yeğenimi babasına ben ya da babam götürüyorduk ablamla yüz yüze gelip tekrar bir şey alevlenmesin diye. Bu adam çok dengesiz biri. Bir anda hiçbir şey yokken kavga edebiliyordu. Bu kavgaların olmasının hiçbir zaman sebebi olmadı. Ben ablam haksızdır demedim hiçbir zaman. Vurmanın zaten hiçbir zaman haklı bir tarafı olamaz. Anlaşamazsın görüşmezsin. Çocuğun için görüşürsün. Çok yanlış yani kaldıramıyorum bu olayı." ifadelerini kullandı.

Emsal olmalı

Sosyal medyada olayla ilgili destekte bulunanlara minnettar olduğunu bildiren Rümeysa M, şunları kaydetti:

"Şuna eminim, sosyal medyada bu kadar sesimizi duyurmaya çalışmasaydık bu adam bu kadar ağır bir şeyle suçlanmayacaktı. Hatta denetim alıp elini kolunu sallaya sallaya çıkacaktı. Tek istediğim bu artık rol model olsun. 'Ben ne yapıyorum? Bunu yapmaya hakkım yok' desinler. Öyle bir ceza alsın ki buna cesareti olmasın insanların. Gerçekten bitsin artık bu olaylar. Yarın ben, bir başkası için hashtag açmak istemiyorum. Sosyal medyadan gerçekten binlerce mesaj geldi. Hepsi o kadar iyiydi ki hepsi ailemmiş gibi davrandı. Kendi ablaları, ben kendi kardeşleriymişim, yeğenim çocuklarıymış gibi davrandılar. Hepsi çok destek oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum onlar olmasa bu kadarını başaramazdık."

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşanan olayda, İbrahim Zarap, bir araya geldiği 5 yaşındaki kızını teslim etmek için eski eşi E.M. ile buluşmuştu. Bu sırada Zarap ve E.M. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zarap eski eşini darbetmişti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kafasında ve yüzünde ezikler oluşan E.M, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan şüpheli Zarap sevk edildiği adliyede, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.