Eski eşinin darbettiği kadının kız kardeşi yaşananları AA muhabirine anlattı - Son Dakika

Eski eşinin darbettiği kadının kız kardeşi yaşananları AA muhabirine anlattı

07.03.2021 14:35

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadının kız kardeşi Rümeysa M, "Bu olay 3 kez daha başımıza geldi.

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadının kız kardeşi Rümeysa M, "Bu olay 3 kez daha başımıza geldi. Darp raporu ve uzaklaştırma alarak tekrar tekrar yaşadık bunu. Ben ablama dedim, bunu sosyal medyaya taşıyalım çünkü artık bu zamanda sosyal medya olmadan bazı şeyler yoluna girmiyor." dedi.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaklaşık 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından dün gece 5 yaşındaki kızının önünde darp edilen E.M'nin kız kardeşi Rümeysa M. (18), AA muhabirine yaşananları anlattı.

Ablasının şiddetli geçimsizlikten dolayı boşandığını, eski eniştesinin işsiz olduğunu söyleyen Rümeysa M, yeğeninin babasına çok düşkün bir çocuk olduğunu dile getirdi.

Yeğeninin her çocuk gibi anne ve babasının yanında olmak isteğini ifade eden Rümeysa M, olay günü de babasıyla birlikte olduğunu belirtti.

Ablasının kızı için sürekli eski eşiyle iletişimde kalmak zorunda olduğunu vurgulayan Rümeysa M, "Bu olay 3 kez daha başımıza geldi. Darp raporu ve uzaklaştırma alarak tekrar tekrar yaşadık bunu. Ben ablama dedim, bunu sosyal medyaya taşıyalım çünkü artık bu zamanda sosyal medya olmadan bazı şeyler yoluna girmiyor. Daha fazlasına cesaret bulabiliyorlar. Sadece uzaklaştırma alıyorlar. Ablam çekindi 'ben istemiyorum' dedi. Daha büyüğü gelmesin derken başımıza bu olay geldi." diye konuştu.

"Ben de olayı videodan öğrendim"

Dün gece eski eşiyle buluşmaya giden ablasından haber alamadıklarını ifade eden Rümeysa M, şöyle devam etti:

"Dün babasındaydı yeğenim. Ablam alacaktı sonra anneanneme geçeceklerdi. Biz ablama ulaşamadık. Ben ablamın eski eşinin annesinin evine gittim. Onun da haberinin olmadığını öğrendim. Ben dönerken arkadaşlarım beni aramaya başladı. 'Bu videoki ablan olabilir mi?' diye. Ben de olayı videodan öğrendim. Yaşadığım travmayı düşünelim. Benim yaşadığım travma bu iken yeğenimin olayı onların yanındayken yaşadığını düşünelim. Beş yaşında orada 'anne' diye bağırıyor ve babası hiçbir şekilde dönüp de bakmıyor. İnsani duyguları olan biri bu şekilde hareket edemez. Acımadan devam ediyor yapacağı işe, canice. ve çok açık bir şekilde videoda görüldüğü gibi öldürmeye çalışıyor. Şans eseri kurtuldu ablam. Ablam hastanede şu anda. Hayati tehlikesi yok çok şükür. Ama bir süre gözetim altında kalacak."

Küçük kızın velayetinin annesinde olduğunu ancak babasıyla da görüştüğünü vurgulayan Rümeysa M, "Yeğenim babasını özlüyordu, ablam arayıp 'Seni özledi görüşün artık' diyordu. Mesela daha önceki darp olayında yeğenimi babasına ben ya da babam götürüyorduk ablamla yüz yüze gelip tekrar bir şey alevlenmesin diye. Bu adam çok dengesiz biri. Bir anda hiçbir şey yokken kavga edebiliyordu. Bu kavgaların olmasının hiçbir zaman sebebi olmadı. Ben ablam haksızdır demedim hiçbir zaman. Vurmanın zaten hiçbir zaman haklı bir tarafı olamaz. Anlaşamazsın görüşmezsin. Çocuğun için görüşürsün. Çok yanlış yani kaldıramıyorum bu olayı." ifadelerini kullandı.

Emsal olmalı

Sosyal medyada olayla ilgili destekte bulunanlara minnettar olduğunu bildiren Rümeysa M, şunları kaydetti:

"Şuna eminim, sosyal medyada bu kadar sesimizi duyurmaya çalışmasaydık bu adam bu kadar ağır bir şeyle suçlanmayacaktı. Hatta denetim alıp elini kolunu sallaya sallaya çıkacaktı. Tek istediğim bu artık rol model olsun. 'Ben ne yapıyorum? Bunu yapmaya hakkım yok' desinler. Öyle bir ceza alsın ki buna cesareti olmasın insanların. Gerçekten bitsin artık bu olaylar. Yarın ben, bir başkası için hashtag açmak istemiyorum. Sosyal medyadan gerçekten binlerce mesaj geldi. Hepsi o kadar iyiydi ki hepsi ailemmiş gibi davrandı. Kendi ablaları, ben kendi kardeşleriymişim, yeğenim çocuklarıymış gibi davrandılar. Hepsi çok destek oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum onlar olmasa bu kadarını başaramazdık."

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşanan olayda, İbrahim Zarap, bir araya geldiği 5 yaşındaki kızını teslim etmek için eski eşi E.M. ile buluşmuştu. Bu sırada Zarap ve E.M. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zarap eski eşini darbetmişti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kafasında ve yüzünde ezikler oluşan E.M, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan şüpheli Zarap sevk edildiği adliyede, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Eski eşinin darbettiği kadının kız kardeşi yaşananları AA muhabirine anlattı
Eski eşinin darbettiği kadının kız kardeşi yaşananları AA muhabirine anlattı
Eski eşinin darbettiği kadının kız kardeşi yaşananları AA muhabirine anlattı
Eski eşinin darbettiği kadının kız kardeşi yaşananları AA muhabirine anlattı

Karşıyaka, Samsun, Medya, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski eşinin darbettiği kadının kız kardeşi yaşananları AA muhabirine anlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti
Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti         
22:44
Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı         
22:22
Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor         
22:13
92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk         
21:40
Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı         
21:04
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı         
17:49
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 22:55:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski eşinin darbettiği kadının kız kardeşi yaşananları AA muhabirine anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei