Samsun'da eski eşinin darbettiği kadının tedavisi sürüyor - Son Dakika

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşinin 5 yaşındaki çocuğunun önünde darbettiği kadının tedavisi sürüyor.

Vali Zülkif Dağlı, eski eşi İbrahim Zarap tarafından darbedilen E.M'yi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Samsun olarak dün akşam çok acı bir olay yaşadıklarını ve tüm Türkiye'nin ayakta olduğunu ifade eden Vali Dağlı, ilk andan itibaren sağlık ve polis ekiplerinin olay yerinde olduğuna işaret etti.

Darbedilen E.M'nin önce özel bir hastaneye ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığını belirten Dağlı, kendisinin de saat üç buçuğa kadar hastanede olduğunu söyledi.

E.M'nin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Vali Dağlı, "Kendisinin sağlık durumu gayet iyi, birkaç gün daha müşahede amaçlı burada kalacak." dedi.

"Çocuğumuzun artık bundan sonra yanındayız"

Olayda 5 yaşında çocuğun bir travmaya maruz kaldığına dikkati çeken Vali Dağlı, "Çocuğumuz da akşam bizim yanımızdaydı. Zaman zaman uyudu. Birazdan Aile Müdürlüğümüzün personeli, psikolojik destek ekiplerimizle birlikte çocuğumuzu evinde ziyaret edeceğiz. Anneannesi, dedesi ile birlikte kalıyor. Çocuğumuzun artık bundan sonra yanındayız. İnşallah annesi de birkaç güne kalmaz iyileşir, onu da evine yerleştirmiş oluruz. Psikolojik destek ekiplerimiz çocuğumuzun yanındalar. Bu tramvayı en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Vali Dağlı, "cani" olarak nitelendirdiği zanlının tutuklandığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Devletimiz konunun arkasında. Tüm bakanlarımız konuya anında müdahale etmek suretiyle hem bilgilendiler hem açıklamalarını yaptılar. Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanımız Fahrettin Bey, Aile Bakanımız açıklama yaptılar. Aile Bakanlığımız davanın takipçisi olacaklarını ifade ettiler. Tabii burada Emniyet, Sağlık Müdürlüğü, Aile Müdürlüğü olmak üzere biz de tüm ekibimizle hem çocuğumuzun bir an önce travmadan kurtulması hem mağdurenin bir an önce iyileşmesi hem de faile en ağır cezanın verilmesi için koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Dün akşam olay anından itibaren konunun üzerindeyiz. Allah böyle bir sıkıntıyı, böyle bir acıyı tekrar yaşatmasın. Maalesef bunlar çok acı olaylar. Bir de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün öncesinde bildiğiniz gibi ama bunların olmaması için de hep birlikte uğraşacağız. İçişleri Bakanlığımızın KADES uygulaması var bildiğiniz gibi. İçişleri Bakanlığımız da dün akşamdan beri konuya müdahil. Uygulamanın yaygınlaştırılma için uğraşıyoruz. İnşallah bu tür elim olayları bir daha yaşamayız."

Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda, İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi E.M. ile buluşmuştu. Bu sırada Zarap ve E.M. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zarap eski eşini darbetmişti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kafasında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan şüpheli Zarap sevk edildiği adliyede, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.