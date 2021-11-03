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Samsun'da eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişi adliyede - Son Dakika

Samsun'da eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişi adliyede

03.11.2021 11:24
Samsun'da eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişi adliyede

Samsun'un İlkadım ilçesinde eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişi, adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişi, adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde E.D. (39) isimli kadın ile eşi A.D'yi (22) rehin alan A.Y'nin, İlkadım Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye götürüldü.

Kentte dün, E.D. isimli kadın ile eşi A.D'nin rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, çilingir yardımıyla içeri giren polis, A.Y'yi etkisiz hale getirmişti.

Samsun'da eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişi adliyede

Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Caddesi, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişi adliyede - Son Dakika


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