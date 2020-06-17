Samsun'da eski polisin şüpheli ölümü - Son Dakika

Samsun'da meslekten ihraç edilen eski polis ölü halde bulundu.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Çiftlik Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski polis olduğu ve meslekten ihraç edildiği öğrenilen Harun Karakaya (47) yerde yatar halde ölü olarak bulundu. Karakaya'nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Sırtında sürtünme izleri ve burnunda kırıklar olduğu tespit edilen Harun Karakaya'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN