Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

29.03.2022 11:42
Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Samsun'da bir firmaya ait et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da bir firmaya ait et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki özel bir et entegre tesisinde kasap olarak çalışan K.Ö. ile S.A. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, K.Ö'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan K.Ö, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. K.Ö, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

YORUMLAR
500
Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu Samsun'da balkondan eve giren polis çocukları babasına teslim etti Samsun'da balkondan eve giren polis çocukları babasına teslim etti

Samsun, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Torunu öldürtmüş, testereyle parçalara ayırmıştı: Rizeli Dursun dedenin cesedi bulunamıyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:33 Bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
11:06 Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 12:13:42. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement