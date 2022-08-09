Samsun'da et entegre tesisindeki cinayetin zanlısının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Samsun'da et entegre tesisindeki cinayetin zanlısının yargılanmasına devam edildi

09.08.2022 15:50
Samsun'da et entegre tesisindeki cinayetin zanlısının yargılanmasına devam edildi

Samsun'da et entegre tesisinde, kasap arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun'da et entegre tesisinde, kasap arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serkan A. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Serkan A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki özel bir et entegre tesisinde kasap olarak çalışan Kubilay Özkök ile Serkan A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Serkan A, Özkök'ü 7 yerinden bıçaklayarak yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Özkök, hayatını kaybetmiş, kaçan Serkan A. ise kısa sürede yakalanmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da et entegre tesisindeki cinayetin zanlısının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da et entegre tesisindeki cinayetin zanlısının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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