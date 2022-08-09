Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki özel bir et entegre tesisinde kasap olarak çalışan Kubilay Özkök ile Serkan A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Serkan A, Özkök'ü 7 yerinden bıçaklayarak yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Özkök, hayatını kaybetmiş, kaçan Serkan A. ise kısa sürede yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da et entegre tesisindeki cinayetin zanlısının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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