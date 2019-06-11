Son Dakika Haberleri: Samsun'da ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 4 yaralı
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Samsun'da ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 4 yaralı

7 saat önce

Samsun'da ev eşyası taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 4 yaralı, System.String[]
Samsun'da ev eşyası taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinden ev eşyası taşıyan Hasan Kol idaresindeki 55 EE 708 nakliyat firmasına ait kamyon, rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte kamyonda yük taşıma işinde çalışan 3 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın eşyanın taşınacak olan eve yaklaşık 100 metre kala olması dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:55 Kaynak: İHA
Atakum, Samsun, Güncel
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