Son Dakika Haberleri: Samsun'da ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Samsun'da ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

7 saat önce

Samsun'da ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti: 1 yaralıSAMSUN - Samsun'da ev kirasını 5 aydır ödemediği iddia edilen şahıs, ev sahibinin yeğeni tarafından bıçaklandı.

Samsun'da ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da ev kirasını 5 aydır ödemediği iddia edilen şahıs, ev sahibinin yeğeni tarafından bıçaklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Bulvarı Mecidiye Alt Geçidi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Halit Arslan ve eşi 5 aydır kirasını ödemediğini iddia ettiği kiracı Emrah Canaz ile buluştu. Buluşma sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Halit Arslan'ın ismi öğrenilemeyen yeğeni bıçak çekerek Emrah Canaz'ı sol dizinden bıçaklayarak hafif yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırı yapan kimliği belirsiz kişi ise suç aleti ile birlikte kayıplara karıştı.

Ev sahibi Halit Arslan ve eşi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da kan donduran olay! Evcil hayvanlar sahibinin cesedini yedi
Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma: 2 yaralı Kayıp yönetmen Mehmet Şafak Türkel ölü bulundu 3 kaçak göçmeni İtalya vaadi ile kandırıp Büyükada'ya gönderdiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 00:19:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]