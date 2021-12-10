Son dakika haberleri... Samsun'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da bir evde sabaha karşı çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, ölen annesini kurtarmak isteyen şahıs da çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.

Yangın, Havza ilçesinin Yenice Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Yücel'e (34) ait evde yangın çıktı. Komşular yangını fark ederek yardıma koştular. Komşular tarafından uyandırılan Hasan Yücel, eşi ve 3 çocuğu kendilerini son anda evden dışarı attılar. Sabah namazı için camiye gelen imam da minareden yangın olduğunu haber verip vatandaşları yardıma koşmaya davet etti. Hasan Yücel evde bulunan annesi Fadime Yücel'i (66) kurtarmak için alevlerin içine daldı. Yüzünden, kollarından ve ayaklarından yanarak yaralanan Hasan Yücel Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak, evden çıkamayan Fadime Yücel olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cesedi otopsi için Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangını Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri söndürürken, evdeki eşyalar evle birlikte yandı. Kış günü evsiz kalan aile yetkililerden yardım istedi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay-İHA)