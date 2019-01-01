Son Dakika Haberleri: Samsun'da Ev Yangını

Samsun'da Ev Yangını

1 saat önce

SAMSUN (AA) – Samsun'un Canik ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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SAMSUN (AA) – Samsun'un Canik ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.


Gaziosmanpaşa Mahallesi Aydınoğulları Sokak'ta Selçuk Duman'a ait evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:00 Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Canik, Samsun, Güncel
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