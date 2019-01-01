Samsun'da Ev Yangını
1 saat önce
SAMSUN (AA) – Samsun'un Canik ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
SAMSUN (AA) – Samsun
'un Canik
ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Gaziosmanpaşa
Mahallesi Aydınoğulları Sokak'ta Selçuk
Duman'a ait evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:00 Kaynak: AA
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