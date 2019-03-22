Samsun'da Ev Yangını
7 dakika önce
Samsun'da bir evde çıkan yangın, mahallede korku ve paniğe sebep oldu.
Samsun'da bir evde çıkan yangın, mahallede korku ve paniğe sebep oldu.
Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Cezvekıran'a ait 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Alevler bir anda evi sardı. Yangın mahallede korku ve paniğe yol açtı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak evdeki eşyalar tamamen yandı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Evi yanan Kazım Cezvekıran üzüntüden fenalık geçirince 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:15 Kaynak: İHA
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