Samsun'da ev yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da ev yangını - Son Dakika

Samsun'da ev yangını

6 saat önce

Samsun'da bir evde çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı.

Samsun'da ev yangını, System.String[]

Samsun'da bir evde çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı.


Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki pazar yeri yanındaki 3 katlı binanın birinci katında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde bir haftadır kimsenin bulunmadığı öğrenilen Cevat Ç.'ye ait evde yangın çıktı. Yangın, haftalık halk pazarının kurulduğu yerde olmasından dolayı çevrede korku ve paniğe neden oldu.


Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ev sahibinin il dışında olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Gaziosmanpaşa, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu
İstanbul'da köprü altına sıkışan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı Deprem riski altında yaşayan Manisa'nın deprem master planı olmadığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 23:04:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]