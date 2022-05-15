Samsun'da ev yangını - Son Dakika
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Samsun'da ev yangını

15.05.2022 16:14
Samsun'da ev yangını

Samsun'da bir evde çıkan yargın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Samsun'da bir evde çıkan yargın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Samsun'un Çanik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın son katında bulunan Nurcan İ.'ye ait evde yangın çıktı. Evden dumanların yükselmesi üzerine komşular itfaiye ve polise haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SAMSUN

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İtfaiye, Uludağ, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da ev yangını - Son Dakika


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