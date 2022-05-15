Samsun'da ev yangınında maddi hasar oluştu - Son Dakika
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Samsun'da ev yangınında maddi hasar oluştu

15.05.2022 15:08
Samsun'da ev yangınında maddi hasar oluştu

Samsun'un Canik ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Samsun'un Canik ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Mazıdağı Sokak'ta bir apartmanın beşinci katında Nurcan İhtiyar'a ait dairenin mutfak kısmında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi ve kontrol edilememesi üzerine, aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer odalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

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Gaziosmanpaşa, Samsun, Yangın, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da ev yangınında maddi hasar oluştu - Son Dakika


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