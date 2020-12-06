Son dakika haber! Evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde evde çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuğun neden olduğu yangın sonucu evde hasar oluştu.

Zeytinlik Mahallesi'nde Erol ve Sevilay S'nin de bulunduğu müstakil evde başka bir odada oynayan 5 yaşındaki oğulları, çakmakla uğraşırken eşyaları tutuşturdu.

Alevleri fark eden aile, su dökerek söndürmek istediği yangının büyümesi üzerine itfaiyeye haber verdikten sonra dışarıya çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Kiracı oldukları öğrenilen aile, evlerindeki yangının söndürülmesini gözyaşları içinde izledi.