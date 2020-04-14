Samsun'da evde çıkan kavgada baba ile oğlu pompalı tüfekle yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İddiaya göre, Hançerli Mahallesi'de yaşayan Y.K. (40) isimli kadın ile dini nikahla birlikte yaşadığı D.Y. (35) arasında tartışma çıktı.

Samsun 'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan kavgada baba ile oğlu pompalı tüfekle yaralandı.

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