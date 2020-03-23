Samsun'da evde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Samsun'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
6 saat önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı 3 katlı evin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine eve gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:58 Kaynak: AA
Son Dakika SAMSUN Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi Lütfen evlerinizde kalın Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi