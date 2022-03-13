Samsun'da evde çıkan yangında bir kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Samsun'da bir evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ağabali Caddesi'nde bulunan 7 katlı Osmanoğlu apartmanının 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde çıkan yangında alevler bir anda evi sardı. Evde kalan Gökhan Y. dumandan etkilenip Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN