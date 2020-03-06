Samsun'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

6 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde, evde çıkan yangında bir kadın yaralandı.

Samsun'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı, System.String[]

Samsun'un Atakum ilçesinde, evde çıkan yangında bir kadın yaralandı.

Mevlana Mahallesi 717. Sokak'taki bir apartmanın 7. katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede daireye yayıldı.

Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, kapıyı kırarak içeride bulunan Arzu Titiz'i (41) çıkardı.

Titiz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanedeki ilk tedavisinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan Titiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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