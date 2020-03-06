Samsun'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde, evde çıkan yangında bir kadın yaralandı.
Mevlana Mahallesi 717. Sokak'taki bir apartmanın 7. katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede daireye yayıldı.
Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, kapıyı kırarak içeride bulunan Arzu Titiz'i (41) çıkardı.
Titiz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanedeki ilk tedavisinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.
Vücudunda yanıklar oluşan Titiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.